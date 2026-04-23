Стало известно, как растет брошенная Пугачевой двоюродная внучка

В Москве растет пятилетняя девочка, которая, по словам знающих ее людей, является точной копией Аллы Пугачевой, пишет KP.RU. Девочку назвали так же, как и звездную бабушку. Примадонна, увы, ни разу не видела свою внучатую племянницу.

Девочка является дочерью племянника Пугачевой Владислава, сына ее покойного брата Евгения. Он умер в 2011 году, позже не стало и его жены, так что Владислав остался практически один. Когда-то Алла Борисовна активно помогала племяннику, который столкнулся с наркотической зависимостью и в итоге стал инвалидом. Но после того, как певица покинула Россию, связь прервалась.

Мать девочки несколько раз отправляла Пугачевой фотографии внучки, но ответа не получила. Родители ребенка не рассказывают ей о знаменитой родственнице — боятся, что это может негативно повлиять на психику. Сама же девочка, словно по зову крови, уже проявляет интерес к музыке: занимается вокалом и играет на фортепиано.

Между тем у Аллы Пугачевой есть и другие родственники, оставшиеся в России. Ее внук Дени Байсаров, сын Кристины Орбакайте, продолжает жить в Москве и, по некоторым данным, не общается с близкими после их переезда за границу.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала «изолировать» Аллу Пугачеву по примеру Брюса Уиллиса.