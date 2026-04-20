Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин исполнил песню «Лето» в манере Юрия Шатунова в ресторане США

Бывший продюсер культовой группы «Ласковый май» Андрей Разин, который в последние годы регулярно становится героем скандальных новостей, связанных с судебными разбирательствами и даже международным розыском, снова привлек внимание общественности, сообщает Teleprogramma.org.

На этот раз его заметили в одном из ресторанов США, где Разин устроил импровизированный концерт, исполнив песню «Лето» в манере покойного солиста коллектива Юрия Шатунова.

На опубликованном журналисткой Аленой Жигаловой видео видно, как экс-продюсер в кепке и черной рубашке уверенно ходит между столиками, здоровается с посетителями и с явным удовольствием исполняет знаменитый хит.

Примечательно, что на родине Разин не имеет права исполнять эту композицию, поскольку судебные инстанции уже давно постановили, что права на песни «Ласкового мая» принадлежат не ему. Однако, как иронично замечают комментаторы, в США его вряд ли будут проверять на наличие авторских прав.

Напомним, 2 августа 2025 года суд отказал Разину в иске о правах на песни «Ласкового мая», признав недействительным договор, заключенный в 1992 году между Разиным и основателем группы Сергеем Кузнецовым. Экс-продюсер пытался оспорить передачу песен Шатунову, но оригинал договора так и не был представлен, а сам иск был отклонен из-за истечения срока давности.

Более того, в ноябре 2025 года Разина объявили в международный розыск по делу о мошенничестве против Кузнецова.

