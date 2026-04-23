«Беларусь открыта для хороших людей»: Лукашенко разыграл Боню, пригласив ее переехать, и модель оценила шутку

Виктория Боня, которая последние недели не сходит с первых полос новостей, оказалась в центре еще одной неожиданной истории, пишет Teleprogramma.org.

В телеграм-канале «Пул Первого», близком к администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко, появилось сообщение о том, что глава республики якобы приглашает модель переехать.

«Беларусь открыта для хороших людей. Боня может общаться напрямую с народом», — было сказано в публикации.

Новость мгновенно разлетелась по соцсетям, и пользователи активно принялись обсуждать возможный переезд скандальной блогерши.

Однако, как выяснилось, все это была лишь шутка. Сама Боня подтвердила, что сообщение не стоит воспринимать всерьез, но призналась, что ей было приятно внимание, даже в таком, шуточном, формате.

Модель подчеркнула, что у нее действительно много друзей и знакомых в Белоруссии, и она искренне тепло относится к этой стране, поэтому розыгрыш не вызвал у нее негатива, а, наоборот, заставил улыбнуться.

Напомним, что накануне Боня опубликовала обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором затронула проблемы наводнения в Дагестане и экологической катастрофы в Анапе из-за выбросов мазута. Видео набрало миллионы просмотров и вызвало широкий резонанс.

Ранее Виктория Боня сравнила себя с Владимиром Путиным из-за большого количества сообщений.