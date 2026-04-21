В Одинцовском появится поликлиника на 500 посещений в смену

В микрорайоне Трехгорка Одинцовского округа построят новую поликлинику на 500 посещений взрослых и детей в смену, там также будет работать станция скорой помощи, при необходимости пациентов смогут оставлять под наблюдением в стационаре на 50 коек. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В здании разместят кабинеты врачей, диагностики и процедурные, там можно будет сделать УЗИ, ЭКГ, рентген, сдать анализы и пройти восстановительное лечение и не только. Общая площадь поликлиники составит около 10 тыс. кв. м, в работы вложат 1,9 млрд рублей.

Инспекторы ведомства провели на объекте «невидимый надзор» – дистанционно проверили подготовительные работы и организацию строительной площадки, стройготовность составила около 7%. Работы планируют завершить в июле 2027 года, застройщик – ППК «Фонд развития территорий».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.