Подмосковные газоны уже год под стражей искусственного интеллекта

Ровно год назад, 21 апреля 2025 года, в регионе стартовал инновационный проект с использованием искусственного интеллекта для контроля парковки на газонах. Инициатива, запущенная при поддержке Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, призвана сохранить ухоженный вид дворов и сделать жизнь жителей комфортнее.

Еще недавно ситуация выглядела удручающе: автомобилисты регулярно парковались на газонах, из‐за чего зеленые зоны вытаптывались, а дворы теряли опрятный вид. Постоянные жалобы жителей свидетельствовали: проблема требует технологичного решения. И оно было найдено.

Сегодня за порядком во дворах следят 517 камер системы «Безопасный регион», интегрированные с ИИ‐алгоритмами. Интеллектуальная система работает в автоматическом режиме: непрерывно мониторит территорию, оперативно выявляет автомобили, припаркованные на газонах, точно распознает государственные номера нарушителей, в режиме реального времени передает собранные данные для проверки.

Если факт нарушения подтверждается, владельцу автомобиля выписывается штраф. Такой подход исключает человеческий фактор, делает контроль беспристрастным и постоянным — система работает круглосуточно.

Результаты за год впечатляют: зафиксировано 578 случаев парковки на газонах, вынесено 203 штрафа, общая сумма наложенных штрафов составила 290 тыс. руб.

