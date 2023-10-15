110-килограммовый робот «Красный мельник» из Подмосковья сразится с соперниками на «Битве роботов»

Уже на следующей неделе в Перми состоится второй отборочный тур Международного чемпионата «Битва роботов», в котором примут участие 34 команды из России, Индии и Китая. Подмосковье будет представлять 110-килограммовый робот из Королева.

«Принять участие в чемпионате было для нас спонтанным решением. После рассылки на портале госуслуг с приглашением со мной связался мой друг Анатолий и предложил поучаствовать. В итоге мы придумали название для нашего робота, сделали его проект и подали заявку, а после того, как ее приняли, приступили к работе», – сообщил Александр.

Робота собирали в гараже в течение полугода. Методом проб и ошибок воплотили в металле все необходимые узлы умной машины, спроектировали и создали схему управления, вооружили горизонтальным спиннером, задача которого не просто оставлять вмятины на противнике, а наносить катастрофические повреждения, ведь скорость вращения составляет 3000 оборотов в минуту, а вес составляет 20 килограмм. Расчетная сила удара – одна тонна.

«Робот на 90% собран из деталей, которые имеются в продаже на российском рынке и производятся в России, кроме системы удаленного управления, которую пришлось заказывать. Наша цель – победа в чемпионате, ведь наш девиз – «Перемелем всех врагов!», – рассказал Анатолий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крупнейший в стране детский технопарк открылся в Долгопрудном.