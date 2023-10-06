Губернатор Подмосковья: крупнейший в стране детский технопарк открылся в Долгопрудном

В Физтех-лицее в Долгопрудном открылся крупнейший в стране детский технопарк. Педагогов и учащихся поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Я очень счастлив, что сегодня мы имеем возможность поздравить всех наших любимых, дорогих преподавателей, передовиков, новаторов, наставников, объединяющих талантливых ребят, которые хотят добиться успеха в жизни и сделать много добрых дел», - сказал глава региона в ходе церемонии открытия.

Технопарк стал последним элементом естественно-научного образовательного кластера, созданного в муниципалитете по инициативе губернатора. В его состав входят учебный корпус начальной школы и кампус для проживания.

В технопарке обустроено пятьдесят восемь лабораторий по направлениям «биохимтех», «цифратех», «мехтех», «квантех», «техпред», «креативтех». Обучаться здесь смогут около десяти тысяч детей в год.

На территории также созданы экспериментальная агрозона, полигон для испытания беспилотников, мастерские, планетарий, театральная студия, музей, столовая, медпункт.

Фото: [ Константин Семенец ]

«Предусмотрено отдельное направление по защите интеллектуальной собственности, ребята смогут применять свои идеи и стать соавторами многих работ компаний», - рассказал директор технопарка Андрей Богданов.

По его словам, учреждение заключило соглашения с шестью десятками компаний-лидеров технологического и IT-сектора страны. Одним из партнеров является компания Geoscan. Она оборудовала здесь крупную лабораторию.

В рамках визита в учреждение губернатор также принял участие в заседании Попечительского совета Физтех-лицея имени П. Л. Капицы и Всероссийского естественно-научного школьного кластера.

Фото: [ Константин Семенец ]

Ранее Андрей Воробьев проверил корпус Физтех-колледжа, где провели капремонт.