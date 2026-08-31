Дочь Бони записала родителей как «Свинья» в телефоне

Вместо того чтобы удовлетворить желание ребенка, Боня предложила Анджелине зарабатывать на такие вещи самостоятельно, напомнив, что девочка уже снималась в рекламе косметики. Однако та заявила, что ее доход не позволяет покрывать все ее запросы, и упрекнула мать в том, что именно она выбрала в качестве мужа миллиардера.

Во время выяснения отношений Боня показала дочери список ее трат за месяц, чтобы та осознала масштаб своих желаний. Оказалось, что повседневные расходы Анджелины порой достигали €700 в день — суммы, которые удивляли даже ее отца-миллиардера. Когда Боня предложила дочери взять одну из двух уже имеющихся сумок стоимостью $2,5 тысяч каждая, девочка не оценила жест и продолжила настаивать на новой покупке.

В разгар спора всплыла неожиданная деталь: в телефоне Анджелины мать и отец записаны как «Свинья».

«Pork в переводе с английского — это свинья. У тебя мама — свинья, папа — свинья», — возмутилась Боня.

Бабушка при этом записана как Mami с сердечками.

Отец девочки, Алекс Смерфит, отнесся к ситуации с юмором и похвалил дочь за креативность, однако Анджелина считает его скупым и не рассчитывает на его финансовую помощь.

Ранее Виктория Боня рассказала, как прошли похороны друга-альпиниста, погибшего в Пакистане.