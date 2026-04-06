«15 часов упорной работы»: Настя Задорожная раскрыла, как снималась в секс-сцене с Петром Федоровым

Российская актриса Анастасия Задорожная впервые подробно рассказала, как снималась откровенная сцена с Петром Федоровым в популярном сериале «Клуб». По ее словам, проект был дерзким и провокационным для своего времени, а сам процесс занял целый день — с двумя операторами и режиссером, который выгнал всех посторонних.

Сериал «Клуб», выходивший в середине 2000-х, стал настоящим откровением для российского телевидения. Молодые актеры играли истории о любви, сексе и дружбе без привычных цензурных рамок.

Настя Задорожная, исполнившая одну из главных ролей, призналась, что поначалу было неловко, но после долгих сезонов работы коллеги перестали стесняться друг друга.

«Да, Пете Федорову повезло. У него были бесконечно меняющиеся девушки, выходящие утром из его спальни. У нас были жесткие сезоны, когда мы уже перестали стесняться», — призналась Настя.

По ее словам, когда очередь дошла до интимной сцены с ней, режиссер выгнал с площадки всех, оставив только двух операторов. Более того, эту часть сериала с Федоровым снимали около 15 часов.

«Ребята еще постарались это распиарить, потому что все очень долго ждали это событие. Специально строили на танцполе локацию, было приглашено два оператора, режиссер и все», — отметила Задорожная.

Она выразила благодарность партнеру за опыт, внимательность и профессионализм.

«Петя потрясающий партнер, очень опытный и внимательный. Я видела результат, у меня не было ощущения, что мы сделали что-то не так», — добавила она.

Несколько лет назад Задорожная взяла паузу в карьере и переехала во Флориду вместе с мужем. Решение было вынужденным: работа мужа потребовала смены места жительства. Сейчас Настя наслаждается размеренной жизнью у океана, но признается, что скучает по России.

