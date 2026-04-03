«Хочу быстрее домой»: актер Петров рассказал, как отцовство поменяло его отношение к съемкам

Звезда «Полицейского с Рублевки», российский актер Александр Петров впервые откровенно высказался о том, как появление ребенка повлияло на его внутреннее состояние и отношение к работе, сообщает Super.ru.

Артист признался, что с появлением семьи его ориентиры сместились, и теперь он хочет быстрее заканчивать съемки и возвращаться домой.

«Хочется быстрее домой. К жене и к ребенку — и вот эта история дает гораздо больше сил для профессии и для кадра», — отметил Петров.

Он добавил, что внешне почти не поменялся, но внутренние перемены, по его словам, произошли колоссальные. Петров стал спокойнее и научился лучше балансировать между профессией и семьей.

Отцовство, признается Петров, помогло ему переосмыслить себя и найти новую точку опоры. При этом любовь к профессии никуда не делась, просто теперь она обрела другой оттенок.

