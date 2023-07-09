16-летняя россиянка впервые вышла в четвертый круг турнира Большого шлема

16-летняя россиянка Мирра Андреева впервые в своей карьере вышла в четвертый круг турнира Большого шлема.

В третьем круге Уимблдона она обыграла соотечественницу Анастасию Потапову – 6:2, 7:5.

Перед началом турнира Андреева занимала 102-е место в рейтинге WTA, Потапова – 23-е.

Ранее Андреева обыграла китаянку Сиюй Ван и 11-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикова.

За выход в четвертьфинал россиянка сразится с американской теннисисткой Мэдисон Киз (18-я позиция в рейтинге).

Мирра Андреева считается восходящей звездой российского тенниса. В нынешнем сезоне на турнирах WTA она одержала 22 победы при трех поражениях и заработала $258 тысяч призовых.