Житель Солнечногорска продает уникальный плод с многовековой историей

Общество

Фото: [городская доска объявлений]

Житель Солнечногорска выставил на онлайн-площадке бесплатных объявлений редкую тыкву сорта Гете Окосомин за ₽24 тыс., пообещав покупателю секрет долголетия. Как сообщает сам продавец, этот уникальный сорт возделывали еще племена американских индейцев, а его семена нашли археологи. Об этом сообщает REGIONS.

Легенда о долголетии на Советской площади

Необычный лот появился на популярном сайте объявлений в Подмосковье. Владелец утверждает, что единственный экземпляр древней тыквы привезли специально для истинных гурманов и ценителей, а передать его новому хозяину он готов прямо на Советской площади Солнечногорска. По уверениям автора публикации, овощ обладает поистине волшебными свойствами: согласно старинному поверью, человек, который ежегодно включает этот плод в свой рацион в октябре и ноябре, способен легко перешагнуть столетний рубеж.

В открытых источниках действительно гуляет красивая легенда о происхождении этого сорта. Согласно ей, 800-летние семена были обнаружены в древнем глиняном сосуде во время раскопок на территории индейской резервации в американском штате Висконсин, после чего местным студентам якобы удалось вернуть древнюю культуру к жизни.

Вердикт эксперта

Впрочем, профессиональные аграрии отнеслись к громкой рекламе с изрядной долей скепсиса. Агроном Роман Ефремов изучил снимок из объявления и усомнился в подлинности товара. По его словам, визитной карточкой сорта Гете Окосомин служит характерная вытянутая, продолговатая форма, которой лот из Солнечногорска похвастаться не может. Специалист оговорился, что в природе случаются различные мутации и аномалии, поэтому исключать совпадение на все сто процентов нельзя, однако без лабораторной экспертизы подтвердить сортность невозможно.

Эксперт также добавил, что этот старинный американский сорт хоть и не стал массовым в России, но без труда отыскивается в частных коллекциях увлеченных садоводов-любителей, а заявленную стоимость в ₽24 тыс. назвал явно завышенной. Примечательно, что на странице предприимчивого жителя есть и другие не менее оригинальные объявления — например, услуга по помощи всем желающим в том, как красиво потратить свои деньги.

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Солнечногорск

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