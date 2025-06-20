17-летний вингер «Барселоны» Ямаль увлекся 29-летней OnlyFans-моделью

Девушка с миллионом подписчиков в соцсетях получила массу оскорбительных комментариев после того, как ее заметили на отдыхе вместе с юной звездой «Барсы».

Фати Васкес пригрозила судебным иском обидчикам. В частности, ее задело, что в комментариях женщину назвали 30-летней, хотя ей только 29.

«Во-первых, мне 29, до тридцати я еще не дожила. Я ничего не сделала, никого не убила. Реакции просто чрезмерные, и это даже сказывается на нем. Я просто провела с ним несколько дней — именно это и попало на обложки. И все. Больше мне бы не хотелось ничего говорить, потому что количество оскорблений зашкаливает», — заявила Фати Васкес, выступая в программе на RTVE Play.

Она отметила, что Ямаль сам связался с ней через соцсети и предложил провести несколько дней в поездке по Италии.

Ламин Ямаль в нынешнем сезоне сыграл 55 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых забил 18 мячей. В 17 лет у вингера уже 21 игра за национальную сборную Испании.

Ранее стало известно, что звезда «Реала» Килиан Мбаппе попал в больницу с острым гастроэнтеритом во время клубного чемпионата мира.