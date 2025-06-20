Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе попал в больницу во время клубного чемпионата мира, который проходит в США, из-за приступа острого гастроэнтерита, сообщила пресс-служба Королевского клуба.

В первом матче турнира против «Аль-Хиляля» (1:1) Мбаппе не сыграл из-за простуды. Форвард точно пропустит матч с мексиканской «Пачукой», но, по данным газеты Marca, имеет шанс сыграть против австрийского «Зальцбурга». Официально о сроках возвращения Мбаппе не сообщается.

После первого тура в группе Н лидирует «Зальбург» с тремя очками, у «Реала» и «Аль-Хиляля» по одному баллу, «Пачука» очков не имеет.

Накануне на клубном чемпионате мира в двух группах прошли матчи второго круга. ПСЖ сенсационно проиграл «Ботафого», а Лионель Месси принес победу «Интеру Майами» над «Порту» точным ударом со штрафного.