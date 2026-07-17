18 июля стартует футбольный сезон в России: «Спартак» и «Зенит» побьются за Суперкубок

Новый сезон в российском футболе традиционно откроется матчем за Суперкубок, в котором сойдутся чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак». Игра пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.

«Зенит» забирал Суперкубок чаще всех

Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. Первым обладателем трофея стал «Локомотив» (на тот момент чемпион страны), который переиграл в серии послематчевых пенальти ЦСКА.

Чаще всех Суперкубок выигрывал «Зенит» — девять трофеев при 12 участиях. Только при Сергее Семаке случилось пять побед.

ЦСКА участвовал в матче за Суперкубок даже чаще (13 раз), но у него восемь побед. Последняя случилась в прошлом году, когда ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:0), а Фабио Челестини подарил болельщикам надежду на хороший сезон. Все завершилось крахом ЦСКА в весенней части чемпионата и увольнением швейцарца.

У «Спартака» достижения гораздо скромнее. Красно-белые пять раз играли за Суперкубок и лишь раз его выиграли. Произошло это в 2017 году, когда «Спартак» в дополнительное время одолел «Локомотив» (2:1). Напомним, тогда красно-белые все еще пребывали в эйфории после победы в чемпионате с Массимо Каррерой.

Между собой «Зенит» и «Спартак» встречались в Суперкубке лишь однажды. В 2022 году в Санкт-Петербурге команда Сергея Семака разнесла красно-белых в первом официальном матче Гильермо Абаскаля со счетом 4:0.

Что нового в «Зените»

Если не считать возвращения арендованных игроков, которым с большой долей вероятности будут искать новые команды, то «Зенит» совершил два важных трансфера. В центр обороны был куплен у «Балтики» Кевин Андраде, а в нападение бразилец Фелипе Аугусто из «Трабзонспора». Было немало слухов о возможном отъезде кого-то из бразильцев (Нино, Вендел, Педро, Луис Энрике), и какие-то потери еще возможны, но пока все на месте. И даже Вендел прилетел с опозданием менее чем на неделю, что для него сродни трудовому подвигу.

«Зенит» при подготовке к сезону провел четыре товарищеских матча: победы над «Нефтчи» (4:1) и «Црвеной Звездой» (3:1), ничьи с аргентинским клубом «Химнасия и Эстрима» и махачкалинским «Динамо» (по 1:1). Обошедшийся «Зениту» в 15 млн евро Фелипе Аугусто уже забивает — на его счету два мяча на предсезонке.

Что нового в «Спартаке»

«Спартак» долго молчал на трансферном рынке и лишь на этой неделе оформил переход из «Алавеса» испанского защитника Виктора Парады. Вряд ли Хуан Карлос Карседо рискнет бросить новичка в бой с «Зенитом», по крайней мере, с первых минут.

«Спартак» вернул из аренды Данила Пруцева, Даниила Хлусевича и Антона Зиньковского. Пока они в команде, но будущее двух последних в Тушино под большим вопросом.

Красно-белые ищут нападающего на фоне слухов о возможном уходе Манфреда Угальде, но пока костариканец остается в «Спартаке». Важнее, что удалось сохранить полузащитника Эсекьеля Барко. «Индепендьенте» пытался сманить игрока, используя медийные провокации, но в «Спартаке» на них не повелись. Более того, Франсис Кахигао заявил, что новый контракт с аргентинцем уже на подходе.

В ходе предсезонки «Спартак» обыграл одноклубников из Костромы (1:0), «Крылья Советов» (3:2), сыграл вничью с «Рубином» (0:0) и уступил «Локомотиву» (0:2).

«Спартак» vs «Зенит» в минувшем сезоне

В минувшем сезоне «Спартак» и «Зенит» встречались трижды. В домашнем матче чемпионата красно-белые еще при Деяне Станковиче добыли яркую ничью (2:2), а в гостях уже при Карседо уступили 0:2, пропустив оба мяча с пенальти.

В Кубке России команды сыграли 0:0 в основное время. Перед серией пенальти Карседо произвел замену вратаря. Илья Помазун блестяще справился со своей работой, а позже эта же фишка сработала в суперфинале Кубка против «Краснодара».