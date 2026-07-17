Дочь Меладзе нарушила ПДД на более чем ₽80 тысяч

Младшая дочь известного российского певца Валерия Меладзе Арина оказалась в центре внимания не из-за творческих успехов, а из-за многочисленных нарушений правил дорожного движения (ПДД). Как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал Mash, за последние три года 23-летняя девушка получила более 100 штрафов. Общая сумма взысканий составила ₽82 750. При этом Арина передвигается на кроссовере Mercedes-Benz GLA 2021 года стоимостью около ₽3,5 млн.

Анализ нарушений показывает, что большая часть штрафов, выписанных с августа 2023 года, связана с превышением установленной скорости и неоплатой парковки. Кроме того, автомобиль Арины шесть раз становился участником незначительных дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Особенно показателен случай с одним из штрафов за парковку, выписанным в сентябре 2025 года. Арина не оплатила его в установленный законом срок, и дело дошло до мирового суда. Судья обязал девушку выплатить сумму в двойном размере — ₽10 тысяч.

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе хочет вернуться в Россию ради контроля над бизнесом.