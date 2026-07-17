Гибрид или электрокар: эксперт назвал лучшие модели для холодных регионов России

Электромобили и гибриды уверенно завоевывают российский рынок — их покупают от южных регионов до Крайнего Севера. Но насколько такая техника пригодна для ямальских морозов и во что обойдется владение? Своим опытом поделился Вячеслав Лысаков, бывший член думского комитета по транспорту, который тестирует электрокары с 2013 года. Его комментарий приводит интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Вячеслав Лысаков — один из первых российских парламентариев, кто на федеральном уровне занялся темой электротранспорта. В 2013 году он создал экспертный совет по электротранспорту в Госдуме и начал тестировать первый в России подзаряжаемый гибрид Mitsubishi Outlander PHEV с запасом хода около 50 км. Сейчас в его гараже несколько электромобилей, которые он меняет каждый год, чтобы избежать потери в цене.

По словам Лысакова, зарядная инфраструктура активно развивается не только в Москве, но и по всей стране — на крупных трассах, у сетевых АЗС, в небольших городах. Эксперт лично проехал на электрокарах из столицы в Ессентуки, Санкт-Петербург и Липецк, ни разу не столкнувшись с проблемами. Именно развитие сети позволило ему отказаться от гибридов в пользу «чистых» электромобилей. За месяц он проезжает около 2000 км, тратя на зарядку примерно ₽2 тыс. — в разы меньше, чем ушло бы на бензин. Плюс экономия на обслуживании: масло и фильтры не нужны.

Страхи о пожароопасности электрокаров Лысаков называет преувеличенными: авто с ДВС загораются намного чаще, но их аварии не становятся сенсациями. При этом современные модели проезжают на одном заряде уже около 500 км, а внедрение твердотельных батарей в перспективе увеличит этот показатель до 1000–1500 км.

Для Ямала ключевой вопрос — поведение батареи в морозы. Ответ эксперта: запас хода зимой сокращается примерно на 20% (с 500 до 350–400 км), но для ежедневных поездок по городу этого достаточно — заряжать машину придется раз в несколько дней. С обогревом салона проблем нет: тепло поступает мгновенно, а при наличии дистанционного управления можно включить подогрев заранее.

Для домашней зарядки Лысаков рекомендует настенную станцию за ₽30–40 тыс., хотя можно обойтись и обычной розеткой на 16 ампер. При выборе электромобиля для Севера он советует полноприводные модели, среди которых лидируют китайские бренды: BYD, XPENG, ZEEKR, Li Auto, Xiaomi. Однако цена после растаможки вырастает в два-три раза — с ₽3–6 до ₽6–15 млн.

Тем, кому нужна универсальность, эксперт предлагает обратить внимание на гибриды. Для Крайнего Севера лучше всего подходят последовательные гибриды (EREV), где колеса крутят электромоторы, а бензиновый двигатель работает как генератор. Среди моделей — EVOLUTE i-SPACE 4×4, VOYAH FREE EVR, VOYAH DREAM EVR, Li Auto L7, L9 и L6. Важный нюанс: гибриды требовательны к топливу, нужно заливать только АИ-95 или выше, иначе возможен выход двигателя из строя.

На Ямале инфраструктура уже развивается: на трассе Сургут — Салехард у Тарко-Сале открылась новая зарядка на три машины, работающая при −50 градусов. Станции есть в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и Муравленко. Российский электромобиль UMO 5 успешно прошел испытания при −40 в районе Нового Уренгоя. Серийных гибридов у АВТОВАЗа пока нет, прототип LADA Azimut обещают к концу 2026 года.