С Исинбаевой взыскали ₽55 тысяч за дачу

Судебные приставы в принудительном порядке взыскали с двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой задолженность за дачный участок в Волгоградской области, пишет РБК. Как сообщили в пресс-службе регионального главка ФССП, со счетов спортсменки списана вся сумма долга вместе с исполнительским сбором, после чего аресты были сняты.

Основанием для взыскания послужил судебный приказ, вынесенный мировым судьей по заявлению садоводческого товарищества. Иск к спортсменке был подан из-за неоплаты пользования общим имуществом СНТ в 2024-2025 годах. Общая сумма требований превысила ₽55 тысяч: в нее вошли основной долг (свыше ₽32 тысяч), пени за просрочку (₽20,5 тысячи) и госпошлина (₽2 тысячи).

Поскольку задолженность не была погашена добровольно, приставы списали средства со счетов Исинбаевой. О том, что исполнительное производство открыто, стало известно 7 июля.

Это далеко не первый финансовый эпизод с участием прославленной легкоатлетки. Ранее Исинбаева выплатила более ₽705 тысяч долга, выставленного Федеральной налоговой службой (ФНС). В 2026 году Московская объединенная энергетическая компания дважды пыталась через суд взыскать с нее долги по коммунальным платежам, но оба раза заявления были возвращены.

Напомним, Исинбаева — чемпионка Олимпийских игр 2004 и 2008 годов, бронзовый призер Игр 2012 года, трехкратная чемпионка мира и действующая рекордсменка мира в прыжках с шестом (5,06 м). С 2016 года она входила в состав Международного олимпийского комитета (МОК), ее полномочия истекли после Олимпиады в Париже. Сейчас Елена вместе с семьей проживает на Тенерифе в Испании.

Ранее стало известно о задолженности компании певца Леонида Агутина перед ФНС.