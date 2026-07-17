Не Марс: именно эта «суперземля» с атмосферой сейчас привлекает внимание астрономов

Каменистая планета LHS 1140 b, расположенная в 48 световых годах от Земли в созвездии Кита, может стать одним из самых перспективных мест для поиска внеземной жизни, пишет Daily Mail. Ученые из Гарвардского университета сообщили, что у этой «суперземли» есть атмосфера — важное условие для жизни в привычном для нас понимании.

Планету открыли в 2017 году. Она обращается вокруг красного карлика в зоне обитаемости — на таком расстоянии от звезды, где теоретически может существовать жидкая вода. LHS 1140 b примерно в 5,6 раза массивнее Земли, а ее радиус в 1,7 раза больше. По этим характеристикам ученые считают ее каменистой планетой, в чем-то похожей на наш мир.

Раньше ученые находили немало экзопланет в зонах обитаемости, но подтвердить наличие атмосферы у таких объектов было крайне трудно. Команда решила искать не воду или углекислый газ в нижних слоях атмосферы, а гелий в верхних, где сигнал заметнее.

Для наблюдений использовали спектрограф WINERED в обсерватории Магеллана в Чили. Над LHS 1140 b обнаружили гелий, что стало признаком сохранившейся атмосферы.

По оценке исследователей, «суперземля» могла существовать более 3 млрд лет. Теперь ученым предстоит выяснить, какие вещества есть в этой атмосфере и может ли планета действительно быть пригодной для жизни.