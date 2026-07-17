Серо-коричневое вещество заполонило реку в российском городе

Больше месяца в Новокузнецке местные жители наблюдают необычное явление на реке Томь — по водной поверхности плывет густая пена коричнево-серого цвета. Особенно отчетливо она видна ранним утром. Горожане обеспокоены возможной угрозой для экологии и здоровья, пишет VSE42.Ru .

В социальных сетях Новокузнецка набирает обороты обсуждение странного загрязнения на реке Томь. По словам очевидцев, уже на протяжении нескольких недель в акватории появляется пена необычного коричневато-серого оттенка. Пик активности вещества приходится на утренние часы, когда оно особенно заметно на поверхности воды.

Авторы публикаций делятся снимками и задаются вопросом о происхождении этого вещества. Местные жители предполагают, что в реку могут попадать промышленные или бытовые стоки, и выражают опасение по поводу их влияния на человека и окружающую среду.

«Больше месяца по реке, особенно рано утром, течет непонятная коричнево-серая пена. <…> Интересно, какую заразу сбрасывают в реку и чем она опасна для людей?» — сказано в тексте публикации.

На данный момент информация о происхождении пены и ее составе уточняется. Официальные комментарии от контролирующих органов пока не поступали. Обстоятельства произошедшего выясняются.