Победители ЧМ-2026 получат чемпионские перстни
ФИФА впервые наградит победителей мундиаля чемпионскими перстнями
Фото: [ФИФА]
ФИФА показала чемпионские перстни, которые получат победители ЧМ-2026. Такая награда впервые предусмотрена на турнирах под эгидой Международной федерации футбола.
Всего будет выпущено 2026 оригинальных перстней. 30 получат игроки и тренеры, остальные 1996 поступят в продажу для болельщиков.
Сразу после финальной игры временные перстни вручат капитану команды и главному тренеру победителей, позднее чемпионам передадут полный комплект наград.
19 июля в финале чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Испании. Аргентинцы являются действующими чемпионами мира, всего сборная этой страны трижды выигрывала турнир. В активе испанцев одна победа.
Ранее сообщалось, что финал ЧМ может быть перенесен из-за лесных пожаров.