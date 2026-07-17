Победители ЧМ-2026 получат чемпионские перстни

ФИФА показала чемпионские перстни, которые получат победители ЧМ-2026. Такая награда впервые предусмотрена на турнирах под эгидой Международной федерации футбола.

Всего будет выпущено 2026 оригинальных перстней. 30 получат игроки и тренеры, остальные 1996 поступят в продажу для болельщиков.

Сразу после финальной игры временные перстни вручат капитану команды и главному тренеру победителей, позднее чемпионам передадут полный комплект наград.

19 июля в финале чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Испании. Аргентинцы являются действующими чемпионами мира, всего сборная этой страны трижды выигрывала турнир. В активе испанцев одна победа.

Ранее сообщалось, что финал ЧМ может быть перенесен из-за лесных пожаров.