Старая зарядка убивает: оголенный провод грозит пожаром и ударом тока

Старые зарядки с перетертыми проводами — это не просто неудобство, а реальная угроза пожара и удара током, которую большинство владельцев смартфонов упорно игнорирует. Об этом сообщает BGR.

Издание предупреждает, что изношенная зарядка может не только вывести из строя гаджет, но и стать причиной короткого замыкания. В худшем случае — воспламенения. Особенно если вы оставляете телефон на зарядке на ночь или используете дешевые неоригинальные кабели. При этом многие продолжают пользоваться старыми проводами, пока те не перестанут работать, хотя первые признаки — нагрев, искрение или видимые повреждения изоляции — уже должны стать сигналом к замене.

Кстати, не только зарядки в зоне риска. HDMI-кабели служат до 10 лет, но проблемы с изображением или звуком — повод заменить их раньше. Аудиокабели для наушников изнашиваются быстрее всего — их нужно менять, как только провод стал горячим или оголился. А вот Ethernet-кабели могут прослужить до 20 лет, но резкие обрывы соединения и падение скорости интернета говорят о том, что и им пора на покой.

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