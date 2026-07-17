В Можайске взяли под стражу водителя грузовика, обвиняемого в смертельном ДТП на трассе М-1 «Беларусь»

В Можайске избрали меру пресечения водителю грузовика, обвиняемому в смертельном ДТП, которое произошло накануне на 98-м километре автодороги М-1 «Беларусь». Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, водитель грузового тягача с полуприцепом, управляя транспортным средством в утомленном состоянии, наехал на тросовое ограждение, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем. В результате водитель и двое пассажиров легкового автомобиля скончались от полученных телесных повреждений.

В отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, управляющим автомобилем, в утомленном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), обвиняемый полностью признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.