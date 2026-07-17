Умерла Светлана Маслякова — режиссер КВН, которая 50 лет была опорой Александра Маслякова

В возрасте 78 лет ушла из жизни Светлана Маслякова — режиссер Клуба Веселых и Находчивых, вдова и верная спутница бессменного ведущего Александра Маслякова, имя которой стало неотъемлемой частью истории веселого телевизионного шоу страны. Об этом сообщает «РБК».

О трагической кончине сообщила пресс-служба КВН, назвав Светлану Маслякову «великой женщиной-режиссером, чье имя стало символом игры». Она не просто работала над программой — она создавала ее магию, прокладывая пути для множества поколений юмористов.

В официальном некрологе подчеркнуто, что Светлана Маслякова «ломала стереотипы» и всегда подавала пример начинающим КВНщикам, несмотря на свой статус.

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