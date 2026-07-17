Нож в спину за линзы: девушка вонзила клинок незнакомцу из-за замечания о внешности подруги

В Каспийске 26-летняя местная жительница вонзила нож в спину незнакомцу после того, как тот сделал замечание о внешнем виде ее подруги и ее линзах. Инцидент произошел на выходе из магазина, где разгорелась словесная перепалка, переросшая в драку, а затем в кровавую развязку. Об этом сообщает Lenta.ru.

По версии следствия, трое незнакомцев остановили подругу задержанной и начали отпускать колкости по поводу ее внешности и оптических линз. Девушка вступилась за приятельницу, между ними и мужчинами завязался конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Задержанная утверждает, что один из оппонентов ударил ее первой, после чего она выхватила нож и нанесла удар в спину обидчику. Мужчина рухнул на землю, а нападавшая с подругой скрылись, но полиция быстро установила личность подозреваемой.

В региональном управлении МВД сообщили, что задержанная полностью признала вину и сотрудничает со следствием. Ей грозит уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мотивы поступка девушки сейчас выясняются, но очевидно, что защита подруги обернулась для нее уголовным преследованием, а для пострадавшего — больничной койкой.

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