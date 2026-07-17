Словенский арбитр разрыдался, узнав о назначении на финал чемпионата мира

Финальный матч чемпионата мира по футболу будет обслуживать бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Узнав о назначении, рефери не смог сдержать эмоций.

Пресс-служба ФИФА опубликовала видеозапись с моментом объявления главного арбитра финала. Винчич закрыл лицо руками и разрыдался. После чего словенец обнялся с коллегами — судьями на линии будут работать его соотечественники Томаш Кланчник и Андраж Ковачич.

Представитель ФИФА вручил Винчичу специальную майку черного цвета. От обычной судейской экипировки на чемпионате мира ее отличает наличие золотых полос.

В финале ЧМ-2026 19 июля в Нью-Йорке сыграют сборные Аргентины и Испании. Для южноамериканцев это будет уже седьмой финал, из предыдущих шести они выиграли три. Испанцы лишь один раз становились чемпионами мира.

Ранее стало известно, что победители мундиаля впервые в истории получат чемпионские перстни.