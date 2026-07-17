Подмосковный прокурор провел личный прием граждан в Луховицах

Прокурор Московской области Сергей Забатурин подвел итоги работы Луховицкой городской прокуратуры, а также провел прием граждан. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Прием организовали совместно с городским прокурором Владимиром Евсютиным и главой округа Марком Черемисовым. Местные жители в рамках него сообщили о нарушениях в сфере уголовно-процессуального законодательства, а также нарушениях законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и других. Забатурин ответил на все вопросы, по принятым девяти обращениям он дал соответствующие поручения главе округа и городскому прокурору, Ход и результаты их исполнения были взяты под его личный контроль.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.