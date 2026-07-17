Смертельные литры: когда вода в жару становится опасной для мозга

Лето, жара и привычная вода — сочетание, которое может оказаться смертельным. Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава МО Иван Еременко объяснил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», как обычные литры воды способны вызвать серьезное отравление и даже привести к госпитализации.

По словам врача, опасность возникает при гипонатриемии — состоянии, когда уровень натрия в крови падает из-за чрезмерного употребления жидкости.

«У здорового взрослого человека почки способны вывести около 0,8–1 литра воды в час. Если за короткое время выпить значительно больше, особенно без восполнения солей, риск гипонатриемии возрастает», — рассказал Еременко.

Он отметил, что опасен не сам объем, а сочетание факторов: физическая нагрузка, потоотделение, прием некоторых лекарств и хронические болезни. Особенно подвержены риску спортсмены, пожилые люди, пациенты с болезнями сердца, почек и печени, дети и беременные. Даже здоровый организм под воздействием жары может дать сбой.

«Вода начинает поступать в клетки, включая головной мозг, что может привести к отеку мозга, спутанности сознания, судорогам и потере сознания», — предупредил врач.

Различить обычное обезвоживание и гипонатриемию самостоятельно практически невозможно: при обезвоживании выражена жажда, сухость слизистых и редкая моча, а при гипонатриемии этих симптомов может не быть. Еременко посоветовал контролировать симптомы: рвота, сонливость, головокружение, судороги — сигнал для немедленного вызова скорой помощи.

Количество воды в жару подбирается индивидуально.

«Нет универсальной нормы. Все зависит от температуры, массы тела, физической активности и состояния здоровья. При длительной нагрузке воду лучше сочетать с электролитами, чтобы восполнить натрий, калий и другие минералы», — подчеркнул врач.

Профилактика проста: пить следует умеренно, чередуя напитки с электролитами и игнорируя тревожные симптомы. Даже обычная летняя прогулка или работа под солнцем требует внимания к объему потребляемой жидкости.

Ледяной душ после жары может быть опасен даже для здорового сердца. Кардиолог Александр Рогачев объяснил, что резкое охлаждение перегретого организма вызывает спазм сосудов, перераспределение крови и скачки давления, что особенно опасно для людей с гипертонией, ишемией или атеросклерозом.