Дешевле уже опасно: названа минимальная стоимость хорошего электрокара

Покупка электромобиля остается одним из самых обсуждаемых вопросов на российском авторынке. На фоне расширения предложения многие рассчитывают найти надежную машину по минимальной цене, однако слишком дешевый электрокар может обернуться дорогим ремонтом и проблемами с батареей. О том, где сегодня проходит разумная нижняя граница стоимости, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

По словам специалиста, в середине 2026 года рассчитывать на действительно качественный электромобиль дешевле ₽2,5–3 млн практически не стоит, если речь идет о новой машине с полноценной гарантией и современной аккумуляторной системой.

«Все, что заметно дешевле этой отметки, как правило, означает серьезные компромиссы: небольшой запас хода, упрощенное оснащение, не самая удачная конструкция батареи или вопросы с сервисной поддержкой. Покупка такого автомобиля может оказаться экономией только на первый взгляд», — отметил Егоров.

Эксперт считает, что сегодня на российском рынке лучше всего зарекомендовали себя китайские производители, поскольку именно они предлагают наиболее широкий выбор моделей, развитую дилерскую сеть и доступность запасных частей.

«Именно китайское направление сейчас выглядит самым рациональным. Европейские электромобили остаются дорогими в обслуживании и сложнее с поставками комплектующих, а американские модели часто сопровождаются трудностями с программным обеспечением и сервисом. Поэтому большинству покупателей стоит ориентироваться именно на автомобили из Китая», — пояснил собеседник издания.

Если бюджет ограничен, специалист рекомендует не гнаться за минимальной ценой, а внимательно изучить историю модели, условия гарантии на тяговую батарею и наличие официального обслуживания в регионе.

«Главное правило простое: стоимость самого автомобиля — далеко не единственная статья расходов. Если батарея окажется проблемной, экономия при покупке быстро исчезнет. Поэтому лучше выбрать проверенную модель с прозрачной сервисной историей, чем максимально дешевый вариант», — заключил Егоров.

Пока многие автомобилисты опасаются, что молния способна вывести машину из строя, специалисты предупреждают: настоящая опасность для автомобиля чаще приходит не с неба, а с земли. Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чего реально стоит бояться в непогоду.