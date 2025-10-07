18-летнего вратаря «Кайрата» засыпали подарками после дебюта в Лиге чемпионов

18-летний вратарь алма-атинского «Кайрата» Шерхан Калмурза получил ректорский образовательный грант от министра науки и высшего образования Казахстана Саясата Нурбека, сообщается на сайте министерства.

Глава ведомства подчеркнул важность получения высшего образования молодыми казахстанскими спортсменами.

Калмурза оказался основным вратарем «Кайрата» после того, как травмировались два основных голкипера команды. Казахстанский клуб дебютировал в основном этапе Лиги чемпионов, и Калмурза защищал ворота «Кайрата» в матчах со «Спортингом» (1:4) и «Реалом» (0:5).

В игре с лиссабонским клубом голкиперу удалось отразить пенальти. Калмурза в мгновение стал одним из самых популярных спортсменов страны. Бизнесмен Улугбек Шарипов подарил молодому футболисту автомобиль.

Ранее казахский миллионер Турсенгали Алагузов пообещал подарить каждому игроку «Кайрата» автомобиль в случае победы над «Реалом».