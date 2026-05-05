«Гул и толчки, как при землетрясении». Мощные взрывы прогремели в Казани

В ночь на 5 мая жители столицы Татарстана стали свидетелями яркой вспышки в небе, за которой последовали звуки, похожие на взрывы. Как сообщают очевидцы, предположительно, это сработали силы противовоздушной обороны (ПВО) по воздушным объектам.

Непосредственно перед инцидентом, примерно за полчаса до него, по городу были включены сирены, оповещающие о ракетной опасности. Граждан призвали немедленно спуститься в укрытия.

В социальных сетях и телеграм-каналах, включая SHOT, сообщается, что жители ощутили вибрацию от ударной волны и наблюдали яркие световые эффекты, характерные для работы систем ПВО.

На данный момент информация о возможных разрушениях или пострадавших от официальных структур не поступала. Экстренные службы призывают сохранять спокойствие и следить только за официальными сообщениями властей. Специалисты приступили к анализу обстановки для уточнения всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось о том, что силы ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву.