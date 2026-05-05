«Ошибка, которая стоит тысяч рублей». Как добиться перерасчета пенсии

Данные о стаже и заработке в Социальном фонде не всегда отражают реальную картину. Выявленные в них погрешности способны привести к существенному занижению размера будущей пенсии. О том, как граждане могут скорректировать эти данные, в интервью информационному агентству «Прайм» рассказал профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Вадим Виноградов.

Эксперт рекомендует начать с получения актуальной выписки из индивидуального лицевого счета. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или официальный сайт Социального фонда. Полученный документ необходимо тщательно сверить с данными собственной трудовой книжки.

«Проверьте, учтен ли “советский” стаж, периоды ухода за детьми, нет ли пропусков. При расхождениях обращайтесь в клиентскую службу СФР с заявлением и подтверждающими документами», — приводит совет профессора пресс-служба вуза.

В случае если ошибка была допущена сотрудниками фонда, перерасчет пенсионных выплат будет произведен с момента ее назначения, причем законодательно установленного срока давности для этой процедуры не существует. Если гражданин получает отказ или не согласен с произведенным перерасчетом, он имеет законное право запросить копию подробного расчета. Следующим этапом становится обращение в прокуратуру или судебные органы. Как показывает сложившаяся практика, судебные инстанции практически всегда принимают сторону пенсионера, если тот может предоставить все необходимые подтверждающие документы.

Ранее экономист Юлия Финогенова сообщила, что для достойной пенсии важны 15 и более лет стажа.