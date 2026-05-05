«Ночная сигнализация, которая сходит с ума». Врач объяснил привычку вставать по ночам в туалет

По словам эксперта, зачастую человек сам приучает свой организм к слишком частому опорожнению мочевого пузыря. В нормальном состоянии этот орган подает сигнал в мозг о необходимости освободиться, когда в нем накапливается от 300 до 500 миллилитров жидкости .

Однако если опорожнять мочевой пузырь «про запас» (перед выходом из дома, важной встречей или сном), нейронная связь между органом и мозгом перестраивается, объяснил Амир Хан. Со временем это приводит к тому, что пузырь привыкает опорожняться при значительно меньшем объеме мочи . Доктор призвал пациентов отказаться от подобных профилактических походов в туалет.

Сравнивая этот эффект с работой автомобильной сигнализации, врач отметил: изначально охранная система реагирует только на реальную угрозу, но позже начинает срабатывать от любого внешнего раздражителя — будь то порыв ветра или шаги прохожих. По такому же принципу начинает функционировать и мочевой пузырь, излишне часто посылая сигналы о потребности в опорожнении.

Ранее уролог Предель предупредил о риске недержания мочи из-за кашля курильщика.