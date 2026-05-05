«Сирены выли во всех районах». Жители Чебоксар сообщают о взрывах и вспышках при работе ПВО

В ночь на 5 мая жители нескольких районов Чебоксар стали свидетелями сильного гула и последовавшей за ним серии взрывов. Как сообщает телеграм-канал SHOT, инциденту предшествовал вой сирен, оповещающих о ракетной опасности.

По словам горожан, в небе были видны яркие вспышки. Предположительно, силы противовоздушной обороны (ПВО) вели отработку по воздушным целям.

Сведений о пострадавших или материальном ущербе со стороны официальных ведомств на текущий момент не поступало.

