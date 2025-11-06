19-летний форвард «Сан-Хосе» возглавил бомбардирскую гонку в НХЛ
Фото: [ХК «Сан-Хосе Шаркс»]
19-летний нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини вышел в лидеры бомбардирской гонки НХЛ, набрав 21 (8+13) балл в 14 матчах регулярного чемпионата.
Столько же очков у суперзвезды «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, но он провел на один матч больше.
В ночь на 6 ноября «Акулы» обыграли «Сиэтл Кракен» со счетом 6:1, Селебрини записал на свой счет гол и два ассиста и был признан первой звездой матча.
Маклин Селебрини был выбран «Сан-Хосе Шаркс» под первым номером на драфте-2024. Форвард проводит второй сезон в НХЛ. В минувшем чемпионате он набрал 63 (25+38) очка в 70 матчах.
