19-летний россиянин забросил первую шайбу в НХЛ

Защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков сумел отличиться в своем втором матче в Национальной хоккейной лиге.

19-летний россиянин забросил шайбу в игре против «Каролина Харрикейнз» и помог своей команде одержать победу со счетом 6:3. Минтюков удачно подключился к атаке и с близкого расстояния отправил шайбу в свободный угол.

Молодой защитник провел на площадке 18:11 игрового времени, он трижды бросал по воротам, трижды блокировал броски и завершил встречу с показателем полезности +2.

Минтюков был выбран «Анахаймом» в первом раунде драфта-2022 под общим десятым номером.