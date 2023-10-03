20 медалей разного достоинства завоевали пловцы из Фрязино на региональных соревнованиях

Воспитанники фрязинской спортивной школы «Олимп» добились отличных результатов на соревнованиях по плаванию, которые прошли в Хотьково в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Фрязино.

В целом ребята завоевали 20 наград. Большинство из них высшего достоинства. Золото получили: Григорий Пация, Полина Захарова, Тимофей Манохин, Андрей Кручинин и Кирилл Старых. Сразу две медали - золото и серебро завоевали: Вера Кумина, Ярослава Лютикова, Никита Хорьков. Золото и бронзу взяла Елизавета Остроухова. Также по две награды - серебро и бронзу дали по результатам соревнований Павлу Пронину и Дмитрию Филатову. Серебряная медаль у Леонида Бирюкова. Бронза у Никиты Барабошкина и Арины Кручининой.

Всего в соревнованиях по плаванию участвовали больше 300 юных спортсменов из 23 сборных Московской области и из столицы.