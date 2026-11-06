200 гимнастов, 14 муниципалитетов: Наро-Фоминск принимает чемпионат Подмосковья

В течение четырех дней за медали будут состязаться почти 200 гимнастов — юношей и девушек, представляющих 14 муниципалитетов Подмосковья, в том числе Наро-Фоминск, Коломну, Малаховку, Орехово-Зуево, Люберцы, Подольск.



Церемония открытия получилась одновременно торжественной и трогательной: зрители аплодировали шествию участников, прозвучал государственный гимн России, воспитанники школы представили показательные номера. Минутой молчания почтили память гимнаста Романа Пуля. Он с семи лет занимался гимнастикой и исполнил мечту — стал мастером спорта России, но не успел получить удостоверение и знак. Их передали отцу спортсмена.