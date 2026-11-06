«Идеальная добыча»: как пенсионерка из Екатеринбурга сдала 96 курьеров мошенников

Лана — бывшая сотрудница правоохранительных органов. Хобби появилось у нее в 2021 году, когда телефонные аферисты только начали набирать обороты. Она отвечала на подозрительные звонки и тянула время, пока мошенники пытались выманить у нее деньги. Разговоры записывала и выкладывала в соцсети.

Силовики заметили ее талант, но сотрудничать начали только в 2025-м. Теперь задача Ланы — изобразить идеальную жертву: доверчивую, испуганную пенсионерку с сбережениями. Затем договориться о встрече, где курьера и задерживают. В одном случае она вела переписку с мошенниками четыре месяца, и за это время удалось поймать пятерых пособников.

Работа эта небезопасна. Мошенники не раз называли ее настоящий адрес и угрожали расправой. Один курьер распылил ей и оперативникам в лицо перцовый баллончик. Другой оказался бывалым сидельцем.

Ранее сенатор Шейкин назвал способ защитить пенсионеров от мошенников.