Капремонт детской школы искусств в городе Пересвет Сергиева Посада выполнили уже на 70%. Работы завершат в начале 2027 года, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в ДШИ №4 на Первомайской улице. Школу обновляют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств.

Площадь двухэтажного здания составляет почти 795 кв. метров. Кровельные работы выполнили уже на 95%, фасадные — на 94%. Продолжается внутренняя отделка, монтаж инженерных систем и благоустройство.

С момента открытия школы 58 лет назад в ней обучились свыше 1,5 тыс. детей.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал участников фестиваля педагогических практик, который проходит в рамках Года дошкольного образования.