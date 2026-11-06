В Королеве отреставрировали еще один дом в историческом квартале — дом на улице Фрунзе, 14. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Квартал был построен в 1946–1953 годах для конструкторов и инженеров НИИ-88, сам дом — в 1948–1953 годах. В доме проживали деятели ракетно-космической отрасли, в том числе Константин Карачаров, Георгий Недошивин, Валерий Оголяр.

В рамках реставрации рабочие максимально сохранили исторический облик здания, обновив элементы фасада или восстановив их по историческим образцам и из тех же материалов. Кроме того, на чердаке дома сохранили котел.

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