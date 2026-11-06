Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства прошел в Красногорске
Соблюдение миграционного законодательства проверили в Красногорске
Фото: [Главное управление региональной безопасности Московской области]
Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства прошел в Красногорске. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.
В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Росгвардии, а также народные дружинники. Они проверили места проживания граждан на территории строительного объекта.
В результате были выявлены 35 иностранцев, которые нарушили правила въезда и режима пребывания в России. Их выдворят из страны. Также 16 человек были привлечены к административной ответственности.