Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства прошел в Красногорске. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Росгвардии, а также народные дружинники. Они проверили места проживания граждан на территории строительного объекта.

В результате были выявлены 35 иностранцев, которые нарушили правила въезда и режима пребывания в России. Их выдворят из страны. Также 16 человек были привлечены к административной ответственности.