Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства прошел в Красногорске

Соблюдение миграционного законодательства проверили в Красногорске

Официально

Фото: [Главное управление региональной безопасности Московской области]

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства прошел в Красногорске. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Росгвардии, а также народные дружинники. Они проверили места проживания граждан на территории строительного объекта.

В результате были выявлены 35 иностранцев, которые нарушили правила въезда и режима пребывания в России. Их выдворят из страны. Также 16 человек были привлечены к административной ответственности.

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Главное управление региональной безопасности Московской области
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