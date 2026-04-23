«245 тысяч долга и восемь лет тюрьмы заочно»: блогер-иноагент Варламов снова стал должником

Блогер Илья Варламов* вновь оказался в центре скандала, связанного с неисполнением финансовых обязательств. На этот раз судебные приставы требуют взыскать с него долг в размере 245 тыс. рублей, сообщает РИА Новости. Судя по открытым данным, это лишь вершина айсберга — история его штрафов и игнорирования российских законов длится уже не первый год.

Первые проблемы у блогера начались летом 2024 года, когда его оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. Однако Варламов, по-видимому, не торопился расставаться с деньгами, и через год, в июне 2025-го, сумма штрафа была увеличена вдвое — до 100 тыс. рублей — именно из-за неуплаты. По данным на 21 апреля 2026 года, так называемые «старые» 50 тыс. рублей так и остаются непогашенными.

Но это, как выяснилось, не единственный долг Варламова. 15 января 2026 года судебные приставы возбудили новое исполнительное производство, на этот раз на основании акта об административном правонарушении, составленного Роскомнадзором. Суд взыскал с блогера штраф в размере 174 тыс. рублей, а также почти 21 тыс. рублей в качестве исполнительного сбора. В сумме с неоплаченным штрафом за дискредитацию это и дает ту самую цифру в 245 тыс. рублей.

Напомним, что в августе 2025 года Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил Варламова к восьми годам лишения свободы за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.