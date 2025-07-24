26 июля в Павловском Посаде состоится спортивный праздник

«Мы регулярно посещаем разминки и танцевальные занятия в нашем парке. Здесь мы не только укрепляем здоровье и занимаемся спортом, но и находим новых друзей. Недавно мы все вместе побывали на увлекательном занятии по зумбе под руководством Натальи Синюты — прекрасного тренера и настоящего профессионала,» — поделилась впечатлениями жительница округа Людмила В.