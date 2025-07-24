26 июля в Павловском Посаде состоится спортивный праздник
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
26 июля в городском парке культуры и отдыха Павловского Посада пройдет насыщенный спортивный день.
Мероприятия начнутся в 10:00 с традиционной общегородской разминки под названием «Парковый старт».
«Мы регулярно посещаем разминки и танцевальные занятия в нашем парке. Здесь мы не только укрепляем здоровье и занимаемся спортом, но и находим новых друзей. Недавно мы все вместе побывали на увлекательном занятии по зумбе под руководством Натальи Синюты — прекрасного тренера и настоящего профессионала,» — поделилась впечатлениями жительница округа Людмила В.
С 11:00 начнутся увлекательные мастер-классы «Спортивная атрибутика» от студии «Пластилиновая ворона». Выходной день продолжится активными тренировками по единоборствам, веселыми подвижными играми и познавательными мастер-классами по биатлону («К стартам готовы») и современной фитнес-аэробике («Модному фитнесу»). В середине дня желающие смогут отдохнуть и принять участие в интеллектуальных настольных играх «Есть идея!».
«Ждем всех наших гостей! Для тех, кто хочет сделать яркие фотографии на память, будет организована специальная фотозона «Наша гордость», — приглашают сотрудники парка.
Вход в парк свободный. Возрастное ограничение: 0+.