С начала 2026 года голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана предложила пациентам Подмосковья продлить электронный рецепт на льготное лекарство более 135 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Робот Светлана помогает пациентам не пропустить срок продления электронного рецепта на льготный препарат», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, сервис заранее предупреждает об этом и предлагает записаться на телемедицинскую консультацию для оформления нового рецепта. Звонки осуществляются с номера +7 (498) 550-31-35. Голосовой помощник также помогает записаться к врачу, вызвать специалиста на дом,отменить или перенести прием.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.