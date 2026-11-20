Подмосковный спортсмен Даниил Петров (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Богородский г.о.) завоевал серебряную медаль на Открытом кубке Шанхайской организации сотрудничества по тяжелой атлетике. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в весовой категории до 70 кг среди мужчин с результатом 291 кг (125 кг в рывке и 166 кг в толчке). На первом месте оказался представитель Белоруссии, на третьем - спортсмен из Азербайджан.

До этого в рамках Открытого кубка ШОС подмосковные спортсмены завоевали три медали. В общей сложности участниками стали более 2 тыс. спортсменов из стран Шанхайской организации сотрудничества и приглашенные команды. Соревнования проходят с 11 по 23 ноября в Москве и Московской области по 10 видам спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о завершении реконструкции спорткомплекса «Старт» в Реутове.