40-летний Илья Ковальчук может возобновить карьеру игрока

Знаменитый российский хоккеист Илья Ковальчук заявил «Матч ТВ», что к концу ноября определится со своими планами на будущее.

Он рассказал, что поддерживает форму и не исключает возможности возвращения в большой спорт.

Ранее сообщалось, что Ковальчук может присоединиться к московскому «Спартаку», воспитанником которого является. Хоккеист отметил, что планирует встретиться сегодня с главным тренером красно-белых Алексеем Жамновым после матча «Спартака» с «Динамо».

40-летний Ковальчук выступал в НХЛ за «Атланту», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон». В России нападающий трижды выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА (дважды) и «Авангарда».

Ковальчук является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. Особенно памятным стал турнир 2008 года, когда ему удалось забросить две шайбы в ворота сборной Канады (5:4) в финале.