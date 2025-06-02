40-летний Вагнер Лав нашел новый клуб в Бразилии

40-летний нападающий Вагнер Лав подписал контракт с клубом «Ретро», выступающим в третьем дивизионе чемпионата Бразилии. Об этом сообщил агент футболиста Эвандро Феррейра.

Представитель Вагнера уточнил, что соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне нападающий выступал за «Аваи» из бразильской Серии Б, за который забил два мяча в 17 матчах.

Главным клубом в карьере Вагнера Лава был ЦСКА, за который он провел 259 матчей во всех турнирах, забил 124 мяча и отдал 53 передачи.

В мае бразилец прилетал в Москву и принял участие в Гала-матче, посвященном 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. В игре, завершившейся со счетом 5:1, неувядаемый бразилец оформил хет-трик.

Накануне ЦСКА в девятый раз в своей истории выиграл Кубок России, обыграв в серии послематчевых пенальти «Ростов». Голкипер армейцев Игорь Акинфеев стал восьмикратным обладателем Кубка страны.