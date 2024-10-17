45-летний Витас чуть не лишился зрения

45-летнему певцу Витасу (настоящее имя Виталий Грачев) из-за отслоения сетчатки глаз грозила слепота. К счастью, артисту смогли помочь врачи.

Как сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на ближайшее окружение звезды, медики сделали Витасу несколько операций. Хирургические вмешательства прошли успешно.

Проблемы со здоровьем у артиста возникли из-за прожекторов и софитов, под которыми он работал в течение 30 лет.

Артист уже восстановился. Он хорошо видит и благодарит врачей за спасенное зрение. Медики настоятельно рекомендовали Витасу отказаться от использования лазерных лучей во время выступлений.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Воробьев открыл в Сергиевом Посаде центр постинтернатного сопровождения слепоглухих.