47-летний Николай Басков раскрыл причину холостой жизни
Фото: [rutube.ru / Pre party Музыкальной премии RU-TV]
Николай Басков принял участие в концерте, посвященном дню рождения МУЗ-ТВ, сообщает Газета Жизнь.
После выступления он вышел к прессе и в ходе интервью поделился своими взглядами на семью и брак.
47-летний певец признался, что не хочет жениться, отметив, что брак – это не про него, припомнив историю с Павлом Дуровым.
«Как-то жениться не очень хочется», - сказал Басков.
Басков также прокомментировал слухи о сотнях детей Павла Дурова от разных женщин. По мнению певца, это не совсем уместно, но от резкой критики основателя мессенджера Telegram артист воздержался.
Ранее сообщалось о причине расставания Паулины Андреевой и Федора Бондарчука.