47-летний Николай Басков раскрыл причину холостой жизни

После выступления он вышел к прессе и в ходе интервью поделился своими взглядами на семью и брак.

47-летний певец признался, что не хочет жениться, отметив, что брак – это не про него, припомнив историю с Павлом Дуровым.

«Как-то жениться не очень хочется», - сказал Басков.

Басков также прокомментировал слухи о сотнях детей Павла Дурова от разных женщин. По мнению певца, это не совсем уместно, но от резкой критики основателя мессенджера Telegram артист воздержался.

Ранее сообщалось о причине расставания Паулины Андреевой и Федора Бондарчука.